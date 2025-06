Alte Rechnung sorgt erneut für Zündstoff

FPÖ und ÖVP wollen Verfassungsklage

Doch genau das bringt jetzt die Opposition auf die Barrikaden: FPÖ und ÖVP kündigten eine Verfassungsklage an. Strobl sieht darin auch einen Angriff auf die Gemeinden: „Man nimmt ihnen 17 Millionen Euro. Und das in einer Zeit, in der viele ums Überleben kämpfen.“ Das Land sieht das naturgemäß anders. Man verweist auf eine beim Bundesverwaltungsgerichtshof anhängige Revision und darauf, dass alle anderen Gemeinden „den partnerschaftlichen Weg gewählt haben“. Nur Ollersdorf sei aus der Reihe getanzt, heißt es aus dem Landhaus. Darum gehe es eben nur um die Causa Ollersdorf.