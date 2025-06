Junge Priester: „Gott ist auch im Leid bei uns“

In den heutigen Fronleichnamsmessen wird die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie gefeiert: Denn die Katholiken glauben, dass Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden und Gott darin wirklich präsent ist. Die Wahl des Wochentages erinnert an den Gründonnerstag, den Tag des letzten Abendmahles. Vielerorts wird der Gottesdienst auf öffentlichen Plätzen zelebriert, danach folgt die Fronleichnamsprozession, bei der Gläubige die vom Pfarrer getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten mit Gebeten und Gesängen begleiten.