Russen ritzen gefangenem Ukrainer Parole auf Bauch

Kiew bestätigt Echtheit des Fotos

„Leider handelt es sich um ein echtes Foto“, erklärte Andrij Jussow, stellvertretender Leiter des Koordinierungszentrums für Kriegsgefangene. „Während einer Untersuchung in einem der regionalen Rehabilitationszentren der Soldaten konnte der Arzt es einfach nicht ertragen, machte ein Foto und veröffentlichte es online. Dies ist ein Beweis dafür, was unsere Verteidiger in der Gefangenschaft durchmachen“, so der Beamte.