Selenskyj in Wien: Platzverbot und Polizeipräsenz

Demonstrationen und Schließung von Nationalbibliothek

Für Montag sind zudem zwei Kundgebungen im Zusammenhang mit der Ukraine geplant. Zum Thema „Unterstützung der Ukraine“ demonstriert Mrija, ein Verein der ukrainischen Diaspora, am Äußeren Burgtor. Unter dem Titel „Für Frieden, Neutralität und Souveränität“ demonstrieren indes Gegner des Selenskyj-Besuchs am Maria-Theresien-Platz. Ursprünglich hatten die Aktivisten, die insbesondere „Frieden. Auch mit Russland“ fordern, am Ballhausplatz demonstrieren wollen. Dieser befindet sich am Montag jedoch in der Sperrzone.