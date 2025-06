Ein cooler Sun-Downer im Heiligenkreuzerkeller

Die Studierenden des Masterstudiengangs Internationales Weinmarketing der Hochschule Burgenland laden am 28. Juni 2025 zu einem besonderen Genussabend in den Heiligenkreuzerkeller in Winden am See ein. Unter dem Motto „Wein & Grill mit Ausblick“ erwartet die Gäste eine sommerliche Kombination aus erlesenen Weinen, feinen Grillspezialitäten und einer einzigartigen Atmosphäre mit Blick auf den Neusiedler See. Edle Tropfen von Winzern vom Eisenberg, Leithaberg, Neusiedler See, Wagram und Weinviertel – es erwartet die Gäste eine handverlesene Auswahl an Weinen, die perfekt auf die kulinarischen Kreationen abgestimmt sind.