Ein brennender Traktor und ein unvorsichtiges Reh

Am späten Freitagabend geriet ein Traktor auf einem Feld in Unterwart in Vollbrand. Mit vereinten Kräften gelang es den lokalen Florianis und der Stadtfeuerwehr Oberwart, die Flammen zu löschen. Die insgesamt 29 Mann verhinderten auch ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Gelände.