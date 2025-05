9/11: New Yorks früherer Polizeichef (69) ist tot

Kerik hatte eine schillernde Vergangenheit: Der Sohn einer Sexarbeiterin, die vier Jahre nach seiner Geburt umgebracht wurde, verbrachte seine Jugend in New York als Straßenjunge. Der Schulabbrecher tat sich als Kampfsportler hervor, wurde Marinepolizist und dann Leibwächter der saudi-arabischen Königsfamilie. Nach seiner Rückkehr in die USA stieg er zum „Super-Cop“ der Anti-Drogen-Abteilung der New Yorker Polizei und schließlich zum Polizeichef der Stadt auf.