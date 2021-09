„Ich hätte nie gedacht, dass Überleben so weh tut“

Am 11. September 2001, um 8 Uhr morgens, steht die Afroamerikanerin im 81. Stock des World Trade Centers am Kopierer, als sich über ihr, zwölf Etagen höher, das erste Flugzeug in den Nordturm bohrt. Der Tower beginnt zu schwanken. Die Büroassistentin bei der „Bank of America“ denkt sofort an eine Rakete, an Krieg. Marcy wird von Panik erfasst, beginnt zu laufen: 81 Stockwerke liegen vor ihr, sie rennt wie eine Wahnsinnige nach unten, immer nach unten. „Alle wollten mich aufhalten“, erzählt sie atemlos und unter Tränen, „jetzt spiel bloß nicht verrückt, Lady, meinten sie und tranken weiter seelenruhig ihren Kaffee. Es hat uns doch nur ein kleines Flugzeug gestreift!“ Marcy aber schreit: „Dieser Turm wird einstürzen!“ Rennt weiter nach unten. Im 44. Stock will ein Ordnungshüter sie aufhalten. Sie schlägt wild um sich, schreit, stürzt sich weiter die Treppen runter. „Ich bin um mein Leben gelaufen“, sagt sie leise, „aber manchmal denke ich mir, ich wäre lieber dort unter den Trümmern begraben worden ...“