9/11-Akte: Hätten USA die Saudis angreifen müssen?

All dies steht in krassem Widerspruch zur bisher gültigen US-Außenpolitik-Doktrin, wonach es in erster Linie Saddam Husseins Irak war, der Al-Kaida finanziell, strukturell und personell unterstützte. Basierte der von US-Präsident George W. Bush ausgerufene „Krieg den Terror“ auf einem Fehler?