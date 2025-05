Brandstifter | Feuerlöscher

Brandstifter. „Der Friede beginnt bei jedem von uns: mit der Art, wie wir andere betrachten, anderen zuhören, über andere sprechen“ - ein Satz, den Papst Leo XIV. am vergangenen Montag in Rom an die Journalisten richtete – die „Krone“ war live dabei. Von Leo haben wir in den wenigen Tagen seit seiner Wahl zum Papst schon viele bedenkenswerte Aussagen zu hören bekommen. Heute, bei seiner offiziellen Amtseinführung, über die unsere Sonderkorrespondenten wieder aus Rom berichten, wird man ihm wieder gut zuhören müssen. In unserer ach so aufgewühlten Welt, in der Brandstifter täglich neue Feuer entfachen oder alte Brandherde zum Lodern bringen, damit sie nur ja nicht verglimmen, da sind Feuerlöscher mehr denn je gefragt.