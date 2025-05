Steirische Budget-Misere: „Wahrheit ist zumutbar“

Er hat das weiß-grüne Landesbudget unter die Lupe genommen und sieht vor allem zwei Kostentreiber: Zum einen den Bereich Gesundheit, in den ein Drittel der Gesamtausgaben fließt. Und zum anderen der Bereich soziale Wohlfahrt, der 20 Prozent Anteil hat. Sowohl Gesundheits- als auch Sozialausgaben sind in den vergangenen 25 Jahren um mehr als 350 Prozent gestiegen. Bei Verkehr, Unterricht oder auch Kunst und Kultur war das Plus deutlich kleiner. Die Ausgaben für Wohnbauförderung gingen sogar zurück. Jene der Wirtschaftsförderung stiegen zwar, in Relation zur Einwohnerzahl ist die Steiermark aber Bundesland-Schlusslicht.