KPÖ nimmt neuen Finanzlandesrat ins Visier

Der Landtag startete mit einer heiklen Befragung der Regierungsmitglieder. Auch in der „Ziehung“: ÖVP-Wirtschafts- und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer. In der vergangenen Woche präsentierte er, wie berichtet, die dramatischen Zahlen des Landeshaushalts: „Das Budget ist kein Ruhmesblatt“, musste er selbst vor laufenden Kameras eingestehen. Davor legte er den ebenso wenig berauschenden Rechnungsabschluss des Jahres 2024 vor. Ursprünglich waren ja 437,7 Millionen Euro kalkuliert – nach dem Kassasturz am Jahresende war das Minus mit 723 Millionen Euro aber noch einmal deutlich höher.