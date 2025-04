Steirischer Schuldenberg wächst auf 7 Milliarden

Und ein Ende der Schulden-Explosion ist nicht in Sicht. Das erste unter Blau-Schwarz vorgelegte Landesbudget rechnet Ende des heurigen Jahres mit Schulden in der Höhe von 7,093 Milliarden Euro – das ist fast eine Milliarde mehr als 2024 (6,159 Milliarden Euro)! Jeder der knapp 1,27 Millionen Steirer trägt also eine Schuldenlast von rund 5500 Euro.