„Arbeitsressort soll Namen wieder gerecht werden“

„Wir schaffen ein Arbeitsressort, das diesem Namen auch wieder gerecht wird.“ Mit diesem Posting just am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, ließ ÖVP-Landesrat Willibald Ehrenhöfer aufhorchen. Und gab damit die Richtung vor, wohin die Reise mit ihm als Ressortverantwortlichen gehen soll. Künftig werden Maßnahmen und Instrumente darauf ausgerichtet sein, „Arbeitssuchende rasch und nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“. Zuletzt stieg die Zahl der Arbeitslosen in der Steiermark ja neuerlich um mehr als zwölf Prozent an.