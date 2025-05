Verbündete würden Selenskyj bei Gespräch beistehen

Reist Putin selbst an?

Wie berichtet, hat Russlands Machthaber Putin am Wochenende erklärt, zu direkten Friedensgesprächen mit der Ukraine bereit zu sein. Vorbedingungen gebe es nicht. Er sagte allerdings nicht explizit, dass er selbst dazu in die Türkei reisen würde. US-Präsident Donald Trump drängte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, das Gesprächsangebot Putins anzunehmen. Nur durch ein solches Gespräch wüssten die ukrainische Regierung, das Weiße Haus und die europäischen Partner, woran sie seien, und könnten entsprechend handeln.