Deutscher Zweitliga-Klub zeigt eigenen Kapitän an

„Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Intergrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen“, so der Klub im öffentlichen Statement. Außerdem betonte der Verein, dass bis zum Ende der laufenden Untersuchungen keine weiteren Stellungnahmen abgegeben werden.