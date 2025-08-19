Deutscher Zweitliga-Klub zeigt eigenen Kapitän an

Fristlose Kündigung und Anzeige für den eigenen Kapitän. Das führte heute der deutsche Zweiligist Preußen Münster mit Mittelfeldspieler Marc Lorenz durch. Grund dafür seien „Konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“, so die Westfalen.
„Als bedeutender Arbeitgeber und Botschafter der Region sieht sich der SC Preußen Münster in der Verantwortung, die Intergrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen“, so der Klub im öffentlichen Statement. Außerdem betonte der Verein, dass bis zum Ende der laufenden Untersuchungen keine weiteren Stellungnahmen abgegeben werden.
Respektvoller Umgang
Marc Lorenz spielte seit Sommer 2022 in Münster und lief in der vergangenen Saison sogar 30-Mal als Kapitän auf. Trotz der schweren Vorwürfe wolle der Klub trotzdem respektvoll mit dem Spieler umgehen und auf ein faires Verfahren Wert legen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.