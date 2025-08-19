Mädchen setzte Bohrloch: Das steht im Strafantrag!

1. Wie kam es zum Vorfall?

Laut Strafantrag soll ein zwölfjähriges Mädchen im Jänner 2024 komplett alleine (!) den Schädel eines steirischen Notfall-Patienten in einem OP des LKH Graz aufgebohrt haben. Zuerst soll das Kind den eigentlichen Operateur gefragt haben, ob sie helfen könne. Als ihre Mutter die Zustimmung gab, soll sie gebohrt haben.