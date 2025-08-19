Trump: Keine Rede mehr von einer Waffenruhe

Optimismus und Zweifel

Die europäischen Verbündeten betonten, dass die Ukraine eine solche Entscheidung selbst treffen müsse. Trump bereitet laut eigener Aussage bereits ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor. Ort und Zeit sind bisher unbekannt. Laut Merz soll es innerhalb der nächsten beiden Wochen stattfinden. Danach soll es ein Dreiertreffen mit Trump geben.