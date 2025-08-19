Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verhandlungsprozess?

Trump: Keine Rede mehr von einer Waffenruhe

Außenpolitik
19.08.2025 07:22
Eine Waffenruhe war nicht Teil des Gesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ...
Eine Waffenruhe war nicht Teil des Gesprächs zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj(Bild: AP)

Zum ersten Mal seit fast dreieinhalb Jahren zeichnet sich ein Verhandlungsprozess mit allen Beteiligten im Ukraine-Krieg ab. Am Freitag hatten US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin miteinander gesprochen, nun folgte ein Treffen Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

0 Kommentare

Ein Frieden ist noch nicht in Sicht, obwohl US-Präsident Donald Trump ursprünglich eine sofortige Waffenruhe für die Ukraine verlangt hatte. Nach seinem Treffen mit Putin, der kein Einlenken signalisierte, war davon aber keine Rede mehr. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne Feuerpause stattfindet“, sagte Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz.

Der Kreml forderte stets, dass die Ukraine für einen Waffenstillstand eigene Gebiete abgeben müsse. Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson werden seit 2022 in der russischen Verfassung als neue Regionen aufgelistet. In einem Memorandum machte Moskau den Vorschlag, dass sich die ukrainischen Streitkräfte komplett aus diesen Gebieten zurückziehen sollen.

Zitat Icon

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nächste Treffen ohne Feuerpause stattfindet.

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz

Derzeit wird spekuliert, dass der Kreml die volle Kontrolle in Donezk und Luhansk erhalten könnte, dafür aber andere besetzte Teile in der Ukraine wie Charkiw aufgeben muss. Selenskyj sagte immer wieder, dass die ukrainische Verfassung keinen Verzicht auf Gebiete oder den Tausch von Land zulasse. Über territoriale Fragen wolle er direkt mit Russlands Machthaber Wladimir Putin verhandeln.

Optimismus und Zweifel
Die europäischen Verbündeten betonten, dass die Ukraine eine solche Entscheidung selbst treffen müsse. Trump bereitet laut eigener Aussage bereits ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor. Ort und Zeit sind bisher unbekannt. Laut Merz soll es innerhalb der nächsten beiden Wochen stattfinden. Danach soll es ein Dreiertreffen mit Trump geben.

Lesen Sie auch:
Gipfel bei Trump
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
19.08.2025
Trump überzeugt:
„Dreier-Treffen“ mit Putin nur Frage der Zeit
19.08.2025

„Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden. Das hätte auch anders laufen können“, sagte Merz. Die grundlegenden strategischen Ziele Putins hätten sich nicht geändert, zeigte sich der finnische Präsident Alexander Stubb weniger optimistisch. „Er möchte den Westen spalten.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinFriedrich MerzWolodymyr Selenskyj
DeutschlandDonezkUkraineKreml
Bundeskanzler
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.360 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
138.201 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
137.544 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2591 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Außenpolitik
Verhandlung mit Kammer
ÖGK will bundesweit einheitliche Tarife schaffen
Kein Nachfolger
Pewnys Aus stürzt Freiheitliche ins Personalchaos
Verhandlungsprozess?
Trump: Keine Rede mehr von einer Waffenruhe
Trump überzeugt:
„Dreier-Treffen“ mit Putin nur Frage der Zeit
Gipfel bei Trump
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf