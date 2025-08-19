Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich habe es satt“

Bekannter Streamer stirbt vor laufender Kamera

Ausland
19.08.2025 21:58
Der Streamer unterzog sich auch freiwillig immer wieder extremen Challenges. (Symbolbild)
Der Streamer unterzog sich auch freiwillig immer wieder extremen Challenges. (Symbolbild)(Bild: UZHURSKY)

In Frankreich ist ein bekannter Streamer während einer Live-Übertragung gestorben. Das wollen zumindest die Zuschauer beobachtet haben. Davor war er misshandelt worden – und das nicht zum ersten Mal. Jetzt, nach seinem Tod, ist die Empörung in der Politik groß. 

0 Kommentare

„Der Tod von Jean Pormanove und die Gewalt, die er erlitten hat, sind absolut schrecklich“, meinte Frankreichs beigeordnete Ministerin für Digitalisierung und KI, Clara Chappaz. Jean Pormanove – so der Künstlername des 46-jährigen Mannes – sei monatelang live auf der Plattform Kick gedemütigt und misshandelt worden.

Wie das Enthüllungsmedium „Mediapart“ berichtete, wurde der Mann wenige Stunden vor seinem Tod erneut Opfer von Gewalt. Ein als Batman verkleideter Streamer und weitere Anwesende während der Live-Übertragung hätten auf Pormanove eingeschlagen. Zuschauer, die den Stream später weiter verfolgt hätten, hätten beobachtet, wie Pormanove im Schlaf einen Erstickungsanfall erlitten und sich nicht mehr gerührt habe.

Hier sehen Sie einen Beitrag auf Instagram von Jean Pormanove:

„Ich habe es satt, ich will weg“
Der Streamer mit Hunderttausenden von Followern nutzte verschiedene soziale Plattformen für Gaming-Übertragungen, unterzog sich dort aber auch freiwillig immer wieder extremen Challenges, wie der Sender BFMTV berichtete. Am Ende aber gingen diese ihm wohl selbst zu weit. „Ich habe es satt, ich will weg“, schrieb er laut dem Sender in einer Nachricht an seine Mutter. Aber er werde von den anderen festgehalten.

Atemröhre zugedrückt
Der Sender Europe1 verbreitete ein Video, auf dem andere Streamer Jean Pormanove unvermittelt an Armen und Beinen festhalten und ihm zwei Minuten die Atemröhre zudrücken, vorgeblich um einen neuen Rekord aufzustellen. Auch von Zuschauern wurde er demnach im Stream gedemütigt.

Lesen Sie auch:
Der kaltblütige Mord an der Schönheits-Influencerin Valeria Márquez erschüttert Mexiko. 
Schock auf TikTok
Beauty-Influencerin im Livestream erschossen!
15.05.2025
Influencer (24) tot
Extreme Esstrends im Internet als „fettes“ Problem
14.04.2025

Die Zeitung „Le Monde“ zitierte aus einer Stellungnahme der Streamingplattform Kick, in der diese den Tod des Streamers bedauert. Man untersuche die Umstände des Todes mit höchster Dringlichkeit und arbeite mit den Behörden zusammen.

Ermittlungen laufen
Ministerin Chappaz betonte, sie habe die Rundfunkaufsicht sowie die staatliche Meldestelle für illegale Inhalte im Internet eingeschaltet. Die Online-Plattform trage die Verantwortung für die Verbreitung illegaler Inhalte.

Die Staatsanwaltschaft in Nizza leitete ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache des 46-Jährigen ein und ordnete eine Obduktion an. Seit Ende vergangenen Jahres werde bereits wegen öffentlicher Aufforderung zu Hass oder Gewalt sowie vorsätzlicher Gewalt ermittelt sowie wegen der Verbreitung von Bildaufnahmen von Straftaten, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf