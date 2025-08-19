„Dreier-Treffen“ mit Putin nur Frage der Zeit

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sprach von einem „Durchbruch“, dass Trump Truppenentsendungen nicht ausschloss. Er dankte Trump auch für die Bereitschaft, die Ukraine in künftige Schutzmechanismen einzubinden – ein Schritt, den Putin bisher stets ablehnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte, Europa müsse bei einem Treffen vertreten sein. „Wir sprechen hier nicht nur über die Sicherheit der Ukraine, sondern über die des ganzen Kontinents“, sagte er. Trump allerdings scheint wenig geneigt, den Kreis der Beteiligten über die „Großen Drei“ hinaus zu erweitern.