„Dreier-Treffen“ mit Putin nur Frage der Zeit

Donald Trump versprach beim Gipfel im Weißen Haus mit Ukraine Staatschef Zelenskij ein baldiges Treffen mit Putin.
Ungewöhnlich elegant trat Wolodimir Zelenskij im Weißen Haus auf. Statt des olivgrünen T-Shirts, das seit Beginn des russischen Angriffskrieges zu seinem Markenzeichen geworden ist, erschien der ukrainische Präsident im dunklen Anzug bei Donald Trump. Ein symbolischer Schritt – vielleicht, um die historische Dimension des Treffens zu unterstreichen, vielleicht, um seinem Gastgeber entgegenzukommen.
Trump nutzte die Bühne, um eine weitreichende Ankündigung zu machen: Ein Dreier-Gipfeltreffen mit Zelenskij und Russlands Präsident Wladimir Putin stehe unmittelbar bevor. „Es geht nicht um das Ob, sondern nur noch um das Wann“, sagte er. Trump unterbrach das Gespräch mit den Europäern, um mit Putin zu telefonieren. Ein solcher Dreier-Gipfel könnte, so Trump, eine „realistische Chance“ auf ein Ende des Krieges eröffnen.
Im Oval Office hatte der US-Präsident zuvor signalisiert, Sicherheitsgarantien für die Ukraine seien fast ausverhandelt. „Wir werden zu einer Lösung kommen, bei fast allem – wahrscheinlich auch bei der Sicherheit“, erklärte er. Für Zelenskij ist diese Zusage entscheidend, um überhaupt in Gespräche über territoriale Fragen mit Moskau einzutreten.
Wir sprechen hier nicht nur über die Sicherheit der Ukraine, sondern über die des ganzen Kontinents.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
NATO-Generalsekretär Mark Rutte sprach von einem „Durchbruch“, dass Trump Truppenentsendungen nicht ausschloss. Er dankte Trump auch für die Bereitschaft, die Ukraine in künftige Schutzmechanismen einzubinden – ein Schritt, den Putin bisher stets ablehnte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mahnte, Europa müsse bei einem Treffen vertreten sein. „Wir sprechen hier nicht nur über die Sicherheit der Ukraine, sondern über die des ganzen Kontinents“, sagte er. Trump allerdings scheint wenig geneigt, den Kreis der Beteiligten über die „Großen Drei“ hinaus zu erweitern.
Hinter den Kulissen bleibt vieles strittig: mögliche Gebietsabtretungen entlang der Front, das Ausmaß internationaler Truppenpräsenz, die Dauer der Garantien. „Alle wollen einen sofortigen Waffenstillstand“, sagte Trump, „aber das müssen Zelenskij und Putin entscheiden.“ Um kurz nach 23 Uhr unserer Zeit war der Gipfel vorbei.
