Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa

Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine Ohrfeige. Es könnte sein, dass die vor allem moralische und rechtliche, aber eben nicht pragmatische Strategie der Europäer gescheitert und zu einem Ende gekommen ist. So sind sowohl Einfluss als auch politische Ziele der Europäer bei einer denkbaren Verhandlungslösung nur am Rande vertreten.