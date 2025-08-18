Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt

Trump: „Selenskyj kann Krieg sofort beenden“

Allerdings ließ Trump Selenskyj kurz vor dem Treffen noch eine Botschaft zukommen: „Präsident Selenskyj kann den Krieg mit Russland nahezu sofort beenden, wenn er will, oder er kann weiter kämpfen.“ Ein Frieden habe aber seinen Preis: Dieser müsse sowohl auf die besetzte Krim als auch auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten.