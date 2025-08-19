Vorteilswelt
Ergebnisse annulliert

Weltklasse-Leichtathletin für vier Jahre gesperrt

Sport-Mix
19.08.2025 21:45
Maryna Bech-Romantschuk
Maryna Bech-Romantschuk(Bild: AP/Matthias Schrader)

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. 

Bei der 30-Jährigen wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands am Dienstag mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert. Außerdem werden alle Ergebnisse ab dem 7. Dezember 2024 annulliert.

Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehört Bech-Romantschuk seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den zweiten Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.

