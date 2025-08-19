Weltklasse-Leichtathletin für vier Jahre gesperrt

Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehört Bech-Romantschuk seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den zweiten Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.