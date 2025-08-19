Vorteilswelt
Papas „Supertalent“

Nik P. und der Stern, der seinen Namen trägt

Adabei Österreich
19.08.2025 20:00
Gleich zweimal hintereinander spielte Nik P. mit allen seinen Hits vor restlos ausverkauftem ...
Gleich zweimal hintereinander spielte Nik P. mit allen seinen Hits vor restlos ausverkauftem Haus in der Burgarena Finkenstein und begeisterte alle.(Bild: Linda Rotscheroth)

Mit seiner neuen Single „Summertime“ ist er wieder einmal auf Erfolgskurs. Jetzt geigte Nik P. („Ein Stern, der deinen Namen trägt“) in Kärnten auf – dort war auch sein Sohn Niklas mit von der Partie: Er ist Vollblutmusiker und macht seinen Papa richtig stolz.

Egal, welchen seiner Hits (auch seinen neuen, „Summertime“, der auf Platz-1-Kurs ist), er ließ keinen davon aus bei seinen Konzerten in der Burgarena Finkenstein in Kärnten. Nik. P („Ein Stern, der deinen Namen trägt“) spielte dort vor ausverkauftem Haus – er tat’s mit Band, ...

Talent sehr früh entdeckt
... zu der sich vor Kurzem sein Sohn Niklas dazugesellte. „Ich habe, als er zwei Jahre alt war, bei einem Dorffest erkannt, dass er exakt zum Rhythmus der Musikkapelle mitklatschte“, so der stolze Papa. „Mit sechs Jahren gab ich ihn in eine Schlagzeugschule. Mit 15 Jahren spielte er erstmalig mit meiner Band einen Song live auf der Bühne.“

Niklas ist Vollblutmusiker, so wie sein berühmter Vater. Der junge Künstler beherrscht ...
Niklas ist Vollblutmusiker, so wie sein berühmter Vater. Der junge Künstler beherrscht Schlagzeug, Gitarre und trainiert seine Stimme aktuell mit einem Vocalcoach.(Bild: Linda Rotscheroth)

Das Besondere: Niklas findet den Papa und seine Musik ziemlich cool. „Was mich sehr stolz macht, ist, dass er seit seiner Kindheit am liebsten immer meine Lieder am Schlagzeug spielen wollte.“ Nebenbei nahm der Spross auch noch Gitarrenunterricht – und als Nik P.s langjähriger Rhythmusgitarrist die Band verließ, kam Niklas an Bord – der übrigens zuletzt auch schon beim Vocalcoach vorstellig wurde. Die guten Gene für eine Musikkarriere liegen jedenfalls in der Familie.

Im Herbst ist Nik P. übrigens dann auf Tour. Und, eh klar, Niklas wird dann wieder mit an Bord sein.

Norman Schenz
