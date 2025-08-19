Nik P. und der Stern, der seinen Namen trägt

Mit seiner neuen Single „Summertime“ ist er wieder einmal auf Erfolgskurs. Jetzt geigte Nik P. („Ein Stern, der deinen Namen trägt“) in Kärnten auf – dort war auch sein Sohn Niklas mit von der Partie: Er ist Vollblutmusiker und macht seinen Papa richtig stolz.
Egal, welchen seiner Hits (auch seinen neuen, „Summertime“, der auf Platz-1-Kurs ist), er ließ keinen davon aus bei seinen Konzerten in der Burgarena Finkenstein in Kärnten. Nik. P („Ein Stern, der deinen Namen trägt“) spielte dort vor ausverkauftem Haus – er tat’s mit Band, ...
Talent sehr früh entdeckt
... zu der sich vor Kurzem sein Sohn Niklas dazugesellte. „Ich habe, als er zwei Jahre alt war, bei einem Dorffest erkannt, dass er exakt zum Rhythmus der Musikkapelle mitklatschte“, so der stolze Papa. „Mit sechs Jahren gab ich ihn in eine Schlagzeugschule. Mit 15 Jahren spielte er erstmalig mit meiner Band einen Song live auf der Bühne.“
Das Besondere: Niklas findet den Papa und seine Musik ziemlich cool. „Was mich sehr stolz macht, ist, dass er seit seiner Kindheit am liebsten immer meine Lieder am Schlagzeug spielen wollte.“ Nebenbei nahm der Spross auch noch Gitarrenunterricht – und als Nik P.s langjähriger Rhythmusgitarrist die Band verließ, kam Niklas an Bord – der übrigens zuletzt auch schon beim Vocalcoach vorstellig wurde. Die guten Gene für eine Musikkarriere liegen jedenfalls in der Familie.
Im Herbst ist Nik P. übrigens dann auf Tour. Und, eh klar, Niklas wird dann wieder mit an Bord sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.