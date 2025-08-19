Nik P. und der Stern, der seinen Namen trägt

Das Besondere: Niklas findet den Papa und seine Musik ziemlich cool. „Was mich sehr stolz macht, ist, dass er seit seiner Kindheit am liebsten immer meine Lieder am Schlagzeug spielen wollte.“ Nebenbei nahm der Spross auch noch Gitarrenunterricht – und als Nik P.s langjähriger Rhythmusgitarrist die Band verließ, kam Niklas an Bord – der übrigens zuletzt auch schon beim Vocalcoach vorstellig wurde. Die guten Gene für eine Musikkarriere liegen jedenfalls in der Familie.