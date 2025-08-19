Sicherte sich nicht: Teenie bei Canyoning verletzt

Die Zwölfjährige war als Teil einer achtköpfigen Gruppe mit ihren Eltern in der Zemmschlucht im Gemeindegebiet von Finkenberg unterwegs. Ein Guide leitete die Tour mit dem Titel „Blaue Lagune“. Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als sich das Mädchen nach der ersten Abseilstelle entgegen der Anweisungen des Guides nicht ins nächste Sicherungsseil einhängte.