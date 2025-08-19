Sicherte sich nicht: Teenie bei Canyoning verletzt

Weißes Haus: Putin stimmte Selenskyj-Treffen zu
In der Zemmschlucht im hinteren Zillertal wurde am Dienstag eine zwölfjährige Deutsche bei einem Canyoning-Unfall verletzt. Sie musste per Helikopter geborgen werden.
Die Zwölfjährige war als Teil einer achtköpfigen Gruppe mit ihren Eltern in der Zemmschlucht im Gemeindegebiet von Finkenberg unterwegs. Ein Guide leitete die Tour mit dem Titel „Blaue Lagune“. Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als sich das Mädchen nach der ersten Abseilstelle entgegen der Anweisungen des Guides nicht ins nächste Sicherungsseil einhängte.
Daraufhin rutschte die Zwölfjährige auf dem nassen Gestein aus und verletzte sich. Sie konnte die Tour nicht mehr selbst fortsetzen und wurde per Tau vom Notarzthubschrauber geborgen.
