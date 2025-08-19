Jurij Rodionov scheidet in US-Open-Quali aus

Der Niederösterreicher kämpfte sich gegen den als Nummer zwölf gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki nach einem mit 2:6 verlorenen ersten Satz zwar zurück. Nach einem 6:4 für den ÖTV-Akteur ging der Entscheidungsdurchgang aber mit 6:2 neuerlich klar an den 22-Jährigen.