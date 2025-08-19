Jurij Rodionov scheidet in US-Open-Quali aus

Jurij Rodionov unterliegt in der ersten Quali-Runde dem an Nummer zwölf gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki 2:6, 6:4, 2:6.
Der Niederösterreicher kämpfte sich gegen den als Nummer zwölf gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki nach einem mit 2:6 verlorenen ersten Satz zwar zurück. Nach einem 6:4 für den ÖTV-Akteur ging der Entscheidungsdurchgang aber mit 6:2 neuerlich klar an den 22-Jährigen.
Damit ist in der Männer-Quali nur noch Lukas Neumayer vertreten, der es in der Nacht auf Mittwoch mit Ignacio Buse aus Peru zu tun bekommt. Sebastian Ofner hat sein Hauptbewerbsticket sicher.
US OPEN, NEW YORK (Grand Slam, 90 Mio. Dollar, Hart) – Qualifikation/Männer, 1. Runde:
Shintaro Mochizuki (JPN-12) – Jurij Rodionov (AUT) 6:2,4:6,6:2
Qualifikation/Frauen, 1. Runde:
Irina Schimanowitsch (BLR) – Sinja Kraus (AUT-26) 6:3,2:6,7:5
