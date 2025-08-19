Vorteilswelt
Drei Wochen nach Tod

Emotionaler Post! So trauert Dahlmeiers Mutter

Wintersport
19.08.2025 20:15
(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Vor drei Wochen ist die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier nach einem Steinschlag im Karakorum-Gebirge in Pakistan tödlich verunglückt. Nun meldete sich erstmals ihre Mutter – mit einem emotionalen Posting.

Lauras Mutter Susi ist Schmuck-Designerin mit einer eigenen Werkstatt nahe ihrer Heimat-Gemeinde Garmisch-Partenkirchen. Ihr wohl traurigstes Stück hat sie nun auf Instagram gepostet. 

„Brücke ins Paradies“, schreibt sie neben das Foto eines Anhängers, auf dem eine Sternschnuppe über einem Berg strahlt. Auch ein Herz und ein geschwungenes L – für Laura – ist zu erkennen. Der Zuspruch ihrer Follower ist groß!

„Ein sehr berührender Post“
„Ein sehr berührender Post und eine wunderschöne Idee mit dem geschwungenen L“, kommentiert eine Userin. „Sie sind oft in meinen Gedanken und ich wünsche Ihnen von Herzen viel Kraft, Trost und liebe Menschen an Ihrer Seite, liebe Susi.“

  

