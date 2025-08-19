Hier schmust ein Bayern-Star mitten in München!

Ja, wer schmust den da mitten in der Münchner Innenstadt? Es ist Bayerns neuer Flügel-Stürmer Luis Díaz und seine Ehefrau Geraldine Ponce.
Sie war es, die das verliebte Pärchen-Foto auf Instagram postete. Kommentiert hat Geraldine es mit „Te amo LFDM“ (auf Deutsch: Ich liebe dich LFDM). LFDM steht für die Initialen von Díaz vollständigen Namen Luis Fernando Diaz Marulanda.
Kennengelernt haben sich die beiden schon 2016, mit den Töchtern Charlotte (1) und Roma (3) haben sie zwei gemeinsame Kinder. Geheiratet wurde allerdings erst am 14. Juni 2025 in Kolumbien.
Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“
In München fühlt sich die Familie offenbar schon pudelwohl, auch wenn sie noch auf der Suche nach einem neuen Heim sind. Derzeit lebt Diaz mt seinem Liebsten nämlich noch im Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Maximilianstraße, wo auch das zuckersüße Schmuse-Foto entstanden ist.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.