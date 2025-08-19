Vorteilswelt
Endlich angekommen

Hier schmust ein Bayern-Star mitten in München!

Fußball International
19.08.2025 19:46

Ja, wer schmust den da mitten in der Münchner Innenstadt? Es ist Bayerns neuer Flügel-Stürmer Luis Díaz und seine Ehefrau Geraldine Ponce.

Sie war es, die das verliebte Pärchen-Foto auf Instagram postete. Kommentiert hat Geraldine es mit „Te amo LFDM“ (auf Deutsch: Ich liebe dich LFDM). LFDM steht für die Initialen von Díaz vollständigen Namen Luis Fernando Diaz Marulanda.

Kennengelernt haben sich die beiden schon 2016, mit den Töchtern Charlotte (1) und Roma (3) haben sie zwei gemeinsame Kinder. Geheiratet wurde allerdings erst am 14. Juni 2025 in Kolumbien.

Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“
In München fühlt sich die Familie offenbar schon pudelwohl, auch wenn sie noch auf der Suche nach einem neuen Heim sind. Derzeit lebt Diaz mt seinem Liebsten nämlich noch im Luxus-Hotel „Vier Jahreszeiten“ an der Maximilianstraße, wo auch das zuckersüße Schmuse-Foto entstanden ist. 

