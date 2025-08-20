LIVE ab 21 Uhr: Sturm Graz muss bei Bodø/Glimt ran

Pünktlich um 9.30 Uhr hob der Grazer Charterflieger ins 2300 Luftlinien-Kilometer entfernte Bodø ab. Mit an Bord waren am Dienstag auch die Wackelkandidaten. Sturm zeigte sich optimistisch, dass der wichtige Verteidiger Tim Oermann (zuletzt kränklich) und Stürmer Seedy Jatta (angeschlagen) rechtzeitig fit werden. Die Moralspritze hatte sich die Mannschaft in Form eines 3:1-Sieges in Ried selbst verabreicht. „Wir fühlen uns richtig gut und wollen diesen Schritt in die Champions League unbedingt machen“, erklärte Jon Gorenc Stankovic. Der Mittelfeldanker erwähnte als einer von mehreren Glimts beeindruckende Heimstärke: „Wir werden versuchen, mit einem guten Ergebnis nach Hause zu kommen. In Norwegen ist erst die erste Halbzeit.“