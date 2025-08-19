Mikrofon-Panne: So schäkerte Meloni mit Trump

Meloni: „Möchte nie mit meiner Presse sprechen“

Als das öffentliche Statement endete, bedankte sich Trump bei der Presse. Prompt riefen die anwesenden Journalisten durcheinander Fragen in den Raum. Meloni ortete einen lustigen Aufhänger zum Scherzen. „Danke, dass Sie so fair sind“, sagte sie dem US-Präsidenten geradeheraus. „Aber er liebt es. Er macht das immer. Ich möchte nie mit meiner Presse sprechen“, nahm sich die Italienerin kein Blatt vor den Mund.