„Das hat er“

Weißes Haus: Putin stimmte Selenskyj-Treffen zu

Außenpolitik
19.08.2025 22:19
Es gibt Zweifel an der Ernsthaftigkeit der russischen Beteiligung am Friedensprozess.
Es gibt Zweifel an der Ernsthaftigkeit der russischen Beteiligung am Friedensprozess.(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben des Weißen Hauses einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zugestimmt. Es gibt jedoch erhebliche Zweifel an der Version aus Washington, da der Kreml bereits zurückrudert.

Sprecherin Karoline Leavitt antwortete in Washington auf wiederholtes Nachhaken von Reportern schließlich auf die Frage, ob Putin ein direktes Treffen in den kommenden Wochen „versprochen“ habe: „Das hat er.“

Zuvor hatte sie Fragen zu dem Thema mehrfach ausweichend beantwortet. So wollte sie sich nicht zu möglichen Orten äußern und betonte zunächst nur, US-Präsident Donald Trump wisse von Putins Bereitschaft für ein Treffen, weil er am Montag selbst mit ihm telefoniert habe.

Putin soll Moskau vorgeschlagen haben
Als Journalisten nachhielten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugesagt habe, erklärte Leavitt zunächst: „Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustande zu bringen.“ Erst auf weitere Nachfrage gab sie schließlich eine klare Antwort. Einem AFP-Bericht zufolge schlug Putin Moskau für ein Treffen vor, was Zweifel an der Ernsthaftigkeit der russischen Beteiligung nährt.

Offiziell kamen aus dem Kreml allerdings zurückhaltendere Töne. Man sei prinzipiell für jedes Gesprächsformat offen, sagte Außenminister Sergej Lawrow im Staatsfernsehen. „Aber alle Kontakte unter Beteiligung der Staatschefs müssen äußerst sorgfältig vorbereitet werden“, fügte er hinzu. Schon zuvor hatte Russland mit diesem Argument Forderungen Selenskyjs nach einem schnellen Treffen mit Putin zurückgewiesen. Nach Ansicht Moskaus müssen zuerst Delegationen auf unterer Ebene eine Vereinbarung aushandeln.

