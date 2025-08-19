Weißes Haus: Putin stimmte Selenskyj-Treffen zu

Putin soll Moskau vorgeschlagen haben

Als Journalisten nachhielten, ob Putin tatsächlich einem bilateralen Treffen zugesagt habe, erklärte Leavitt zunächst: „Ich kann Ihnen versichern, dass die US-Regierung mit Russland und der Ukraine aktuell daran arbeitet, dieses bilaterale Treffen zustande zu bringen.“ Erst auf weitere Nachfrage gab sie schließlich eine klare Antwort. Einem AFP-Bericht zufolge schlug Putin Moskau für ein Treffen vor, was Zweifel an der Ernsthaftigkeit der russischen Beteiligung nährt.