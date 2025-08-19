Real Madrid gegen Osasuna ab 21 Uhr LIVE

„Es geht mir viel besser, ich bin fast bei 100 Prozent“, sagte Alaba nach dem Gastspiel in Innsbruck. „Ich fühle mich sehr stark und 100 Prozent bereit.“ Ob der ÖFB-Kapitän in der Innenverteidigung an Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Raul Asencio vorbeikommt, ist fraglich. Gegen die WSG agierte er wie zuvor in einem nicht öffentlichen Test gegen Zweitligist Leganes im Mittelfeld-Zentrum. Die Rolle sei anders, erklärte Alaba. „Es ist nicht meine Position, aber ich kenne sie von früher.“ Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung könnten dem 33-Jährigen in seinem letzten Vertragsjahr zugutekommen.