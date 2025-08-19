Real Madrid gegen Osasuna ab 21 Uhr LIVE

Liga-Auftakt in Spanien! Real Madrid empfängt zum Abschluss von Runde eins Osasuna. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
„Wir beginnen bei null“, sagte Neo-Coach Xabi Alonso nach dem 0:4 in den USA gegen Paris Saint-Germain. Seither folgten Urlaub und eine ultrakurze Vorbereitung, die die Königlichen am Dienstag mit ihrem einzigen öffentlichen Testspiel gegen die WSG Tirol abschlossen.
Alabas unsichere Aussichten
Beim 4:0 am Innsbrucker Tivoli agierten auch die beiden neuen Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold (von Liverpool) und Alvaro Carreras (von Benfica) sowie Dean Huijsen, der in der Innenverteidigung von Real die Zukunft verkörpert. Der 20-jährige spanische Nationalspieler, für 60 Millionen Euro von Bournemouth losgeeist, ist ein direkter Konkurrent von Alaba, der Medienberichten zufolge trotz Angeboten aus dem arabischen Raum seinen Platz im „Weißen Ballett“ nicht kampflos räumen will.
„Es geht mir viel besser, ich bin fast bei 100 Prozent“, sagte Alaba nach dem Gastspiel in Innsbruck. „Ich fühle mich sehr stark und 100 Prozent bereit.“ Ob der ÖFB-Kapitän in der Innenverteidigung an Huijsen, Eder Militao, Antonio Rüdiger und Raul Asencio vorbeikommt, ist fraglich. Gegen die WSG agierte er wie zuvor in einem nicht öffentlichen Test gegen Zweitligist Leganes im Mittelfeld-Zentrum. Die Rolle sei anders, erklärte Alaba. „Es ist nicht meine Position, aber ich kenne sie von früher.“ Seine Vielseitigkeit und seine Erfahrung könnten dem 33-Jährigen in seinem letzten Vertragsjahr zugutekommen.
