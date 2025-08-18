Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag

„Unser Tag“, schreibt die Frau von Schalke-Keeper Karius neben mehreren Fotos auf Instagram. Die Bilder lassen ihre neun Millionen Follower an ihrer und der Geburtstagsparty ihrer zweijährigen Tochter teilhaben. Ja, beide kamen sie am 16. August zur Welt! Doch der Star des Abends scheint nicht unbedingt das Geburtstagskind gewesen zu sein. Denn die Blicke der Gäste – und auch der User gehörten der Mutter!