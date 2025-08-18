Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier im Video

Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag

Fußball International
18.08.2025 21:19

Ja, was ist denn da los! Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta hat auf der gemeinsamen Geburtstagfeier mit ihrer zweijährigen Tochter ein durchsichtiges Kleid getragen und damit nicht nur die Blicke der Gäste auf sich gezogen.

0 Kommentare

„Unser Tag“, schreibt die Frau von Schalke-Keeper Karius neben mehreren Fotos auf Instagram. Die Bilder lassen ihre neun Millionen Follower an ihrer und der Geburtstagsparty ihrer zweijährigen Tochter teilhaben. Ja, beide kamen sie am 16. August zur Welt! Doch der Star des Abends scheint nicht unbedingt das Geburtstagskind gewesen zu sein. Denn die Blicke der Gäste – und auch der User gehörten der Mutter! 

„Der allerschönste Geburtstag“
Diletta erschien nämlich halbnackt zum Kindergeburtstag. Nur ein hautenges, aber dafür durchsichtiges Kettenkleidchen trug sie über ihrer Unterwäsche. „Der allerschönste Geburtstag, den ich mir für uns vorstellen kann“, so die italienische Moderatorin abschließend. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Loris Karius
Instagram
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Hier im Ticker
DFB-Pokal LIVE: Dortmund rettet 0:0 in die Pause
Hier im Video
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
Das gabs noch nie!
Kane schlägt Alarm und fordert Bayern-Bosse heraus
„Noch nie erlebt“
„Schäme mich!“ Neymar weint nach 0:6 hemmungslos
Vertrags-Causa
Klage zu Transferregeln: Diarra fordert 65 Mille
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine