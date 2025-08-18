Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag

Ja, was ist denn da los! Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta hat auf der gemeinsamen Geburtstagfeier mit ihrer zweijährigen Tochter ein durchsichtiges Kleid getragen und damit nicht nur die Blicke der Gäste auf sich gezogen.
„Unser Tag“, schreibt die Frau von Schalke-Keeper Karius neben mehreren Fotos auf Instagram. Die Bilder lassen ihre neun Millionen Follower an ihrer und der Geburtstagsparty ihrer zweijährigen Tochter teilhaben. Ja, beide kamen sie am 16. August zur Welt! Doch der Star des Abends scheint nicht unbedingt das Geburtstagskind gewesen zu sein. Denn die Blicke der Gäste – und auch der User gehörten der Mutter!
„Der allerschönste Geburtstag“
Diletta erschien nämlich halbnackt zum Kindergeburtstag. Nur ein hautenges, aber dafür durchsichtiges Kettenkleidchen trug sie über ihrer Unterwäsche. „Der allerschönste Geburtstag, den ich mir für uns vorstellen kann“, so die italienische Moderatorin abschließend.
