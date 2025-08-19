Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heißer Herbst steht an

Vor diesen großen Brocken steht die Regierung

Innenpolitik
19.08.2025 22:00
Das Führungstrio Babler, Stocker und Meinl-Reisinger im Juli – nun wird die Regierungsarbeit ...
Das Führungstrio Babler, Stocker und Meinl-Reisinger im Juli – nun wird die Regierungsarbeit wieder aufgenommen.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Die Regierung startet mit einer Arbeitsklausur im September in den heißen Herbst. Es stehen einige Streitthemen am Programm – etwa die Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts, der Stabilitätspakt oder der Gesamtvertrag für Ärzte mit der Gesundheitskasse. Knackpunkte gibt es aber auch bei den Mietpreisen.

0 Kommentare

Die zweitägige Regierungsklausur ist für 2. und 3. September im Bundeskanzleramt geplant. ÖVP, SPÖ und NEOS werden dort die kommenden Monate besprechen und die politischen Schwerpunkte festlegen. Eines der großen Themen wird der wirtschaftliche Aufschwung sein. Dafür notwendig sind Maßnahmen, die Wirtschaftswachstum fördern, die Inflation senken und strukturelle Reformen vorantreiben. Am Ende der Klausur wird es eine Ministerratssitzung und anschließende Statements geben.

Viele Baustellen bei Migration und Integration
Ein Dauerbrenner bleibt die Integration. Innenminister Gerhard Karner hat im „Krone“-Interview kürzlich angekündigt, dass im Herbst die nationale Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts verhandelt wird und er die möglichst strengsten Regeln haben wolle.

Es geht unter anderem darum, Leistungen zu kürzen, wenn ein Asylwerber nicht mitwirkt. Ob es in der Dreierkoalition in dieser Sache Widerstand geben wird, etwa von der SPÖ, bleibt abzuwarten.

Karner im Gespräch mit der „Krone“
Karner im Gespräch mit der „Krone“(Bild: Eva Manhart)

„Können uns nicht nur auf Freiwilligkeit verlassen“
NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat jedenfalls festgestellt, dass „wir uns bei Integration nicht nur auf Freiwilligkeit verlassen können“. Die Regierung will deswegen ebenfalls schon diesen Herbst verpflichtende Sommerschulen für Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen beschließen. Österreichweit gibt es 50.000 außerordentliche Schüler, sie alle sollen ab 2026 in den Sommerferien 40 Stunden Deutsch-Unterricht absolvieren. 

Zitat Icon

Wir können uns Integration nicht nur auf Freiwilligkeit verlassen.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Schwierige Gespräche rund um den Stabilitätspakt
Nach dem Sparbudget kommt auf Finanzminister Markus Marterbauer mit dem Stabilitätspakt der nächste große Brocken zu. Die Verhandlungen laufen schon seit dem Sommer. Bis September wollen Bund, Länder und Gemeinden den innerösterreichischen Stabilitätspakt neu aushandeln. Angesichts der angespannten Budgetlage sind die Gespräche alles andere als einfach.

Der Stabilitätspakt regelt, inwieweit sich die Gebietskörperschaften verschulden dürfen, ist also nicht mit dem Finanzausgleich zu verwechseln, der die Zuteilung der steuerlichen Einnahmen klärt. Der noch aktuelle Pakt aus dem Jahr 2012 gilt als überholt und muss ohnehin aufgrund der geänderten EU-Fiskalregeln erneuert werden.

Finanzminister Marterbauer hat weiter alle Hände voll zu tun.
Finanzminister Marterbauer hat weiter alle Hände voll zu tun.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Ebenfalls am Programm von Marterbauer steht die Förder-Taskforce. Diese soll auf allen Ebenen Doppelgleisigkeiten und überschießende Förderungen aufspüren und abstellen. Für 2026 sind 150 Millionen Euro unter dem Titel eingepreist. 2029 will man schon 800 Millionen Euro durch Verzicht auf nicht notwendige Subventionen lukrieren. 

Babler will auch freie Mieten regulieren
Zähe Verhandlungen sind auch beim Mietpreisdeckel zu erwarten. Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler (SPÖ) will nach Einschränkungen im geregelten Wohnsektor (Alt- und Gemeindebau) nun auch am freien Wohnmarkt die Mieten regulieren. Ob es hier zu einer Einigung mit ÖVP und NEOS kommt, bleibt weiterhin unklar. Geplant ist auch, dass die Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre angehoben wird.

Lesen Sie auch:
Die Teilnahme an der Sommerschule wird ab 2026 für alle außerordentlichen Schüler verpflichtend.
Beschluss im Herbst
Für 50.000 Kinder wird die Sommerschule Pflicht
18.08.2025
Vor heißem Herbst
Minister: „Ich will die strengsten Asylregeln“
15.08.2025
Verhandlung mit Kammer
ÖGK will bundesweit einheitliche Tarife schaffen
19.08.2025

Trotz Zusammenlegung weiterhin eigene Bundesland-Regelungen
Gleiches gilt für die Verhandlungen über einen Gesamtvertrag für Ärzte. In Kärnten gab es bereits erste Ärztestreiks. Trotz der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zur ÖGK im Jahr 2020 bestehen unterschiedliche Verträge für Ärzte je nach Bundesland, was dazu führt, dass manche Leistungen wie etwa die Muttermalkontrolle in einigen Ländern kostenpflichtig sind, in anderen aber nicht. Auch zahlt die ÖGK den Kassenärzten je nach Bundesland teils unterschiedliche Honorare für gleiche Leistungen.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
204.369 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
176.173 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
144.451 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3104 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Innenpolitik
Heißer Herbst steht an
Vor diesen großen Brocken steht die Regierung
„Ist zu groß für mich“
Mikrofon-Panne: So schäkerte Meloni mit Trump
Anfrage an Ministerin
Grüne orten bei Grassers Haftausgang „Promi-Bonus“
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf