Salzburger Wasserretter fanden Toten im Wörthersee

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Zwei Suchaktionen im Wörthersee blieben ergebnislos, eine Dritte endete am Dienstag mit einem Leichenfund. Ein Steirer (38) war am Samstag von einer schwimmenden Gastro-Insel in den Wörthersee gestürzt und untergegangen. Salzburger Wasserretter konnten jetzt den Leichnam in der Tiefe des Sees ausfindig machen.