Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bericht bestätigt

„Leider absehbar“: Party-Exzesse im Jugendhäfen

Österreich
19.08.2025 20:00
Kein Personal und weiterhin Baustelle am Münnichplatz in Wien-Simmering. Volksanwältin Gaby ...
Kein Personal und weiterhin Baustelle am Münnichplatz in Wien-Simmering. Volksanwältin Gaby Schwarz: „Dass es zu derartigen Vorfällen kommt, war leider absehbar.“(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl Volksanwaltschaft/Pargan)

Die Volksanwaltschaft übt seit Baubeginn des Gefängnisses Münnichplatz in Wien-Simmering heftige Kritik: Jetzt liegt die Bestätigung des Justizministeriums vor, dass es jede Menge Missstände gab. „Das Projekt ist seit Beginn ein logistischer Bauchfleck“, sagt Gaby Schwarz.

0 Kommentare

Gaby Schwarz wurde nicht müde, davor zu warnen – jetzt ist es offenbar eingetreten. Das „Projekt Münnichplatz“ ist laut der Volksanwältin völlig aus dem Ruder gelaufen. Jugendliche Straftäter sollten hier in Wien-Simmering resozialisiert werden, nachdem eine entsprechende Anstalt in Gerasdorf geschlossen worden war.

Doch das neue Jugendgefängnis ist bis heute (nicht nur baulich) eine Baustelle, ausreichend Justizbeamte – für anfangs elf Insassen im Jänner 2025, die im März auf 21 aufgestockt wurden – gab und gibt es nicht. Wohl völlig unterbeschäftigt, unbeaufsichtigt und furchtbar gelangweilt, machten sich die kriminellen Burschen kurzerhand eigene Gesetze.

Irgendwie verständlich, wenn Radios in den Zellen nicht funktionieren, Wandtelefone am Gang tot sind und die Zimmertüren am Nachmittag verschlossen werden, weil es keine „Betreuung“ gibt. Besuche gab es überhaupt nur einmal pro Woche.

Lesen Sie auch:
„Baustelle Jugendstrafvollzug“: Volksanwältin Gaby Schwarz schlägt Alarm und fordert die neue ...
Justiz „katastrophal“
Bursch (16) mit 9 Erwachsenen in Zelle gepfercht
24.03.2025
Verlegung Anfang 2025
Eigene Anstalt für junge Straftäter in Simmering
25.09.2024

„Es war ein Pulverfass“
Ein Pulverfass, das bereits im Jänner explodieren sollte: Freunde oder „Fans“ der Häftlinge versammelten sich am Gefängniszaun, um wilde Partys zu feiern – zwei kletterten sogar darüber und plauderten am Grüngelände vor den Mauern der Anstalt mit Insassen, die angeblich ihre Füße aus den Fenstern baumeln ließen. Die Rede war auch von Drogen, die durch die Luft in die Hafträume geschleudert wurden.

Zitat Icon

Um künftig zu verhindern, dass Zivilisten über den Anstaltszaun klettern, wird ein Zaun versetzt und zusätzliche Bepflanzung angelegt. Diese Maßnahmen wären vor Inbetriebnahme notwendig gewesen. Dass jetzt nachgerüstet werden muss, unterstreicht meine Kritik, dass die Realisierung des Projekts Münnichplatz seit Beginn ein logistischer Bauchfleck ist.

Gaby Schwarz, Volksanwältin

Eine offizielle Bestätigung seitens des Justizministeriums, trotz eingeleiteten Prüfverfahrens, gibt es dazu aber noch nicht. Fakt ist jedoch, dass es zu Schlägereien zwischen – von der Anstaltsleitung als „Störer“ bezeichneten – fünf Insassen kam. Die Exzesse sollen jetzt mit diesen Maßnahmen gestoppt werden: verstärkte Polizeikontrollen, Fenstersperren in den Hafträumen, ein höherer Zaun zum Areal, um Partytreffen zu verhindern. Und: Insassen mit „lautem Organ“, die gerne aus dem Fenster rufen, werden Richtung Innenhof verlegt.

Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Sandra Pichler-Ramsauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
203.539 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
173.480 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
144.147 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3095 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Österreich
Bericht bestätigt
„Leider absehbar“: Party-Exzesse im Jugendhäfen
Mit Sonar-Spezialgerät
Salzburger Wasserretter fanden Toten im Wörthersee
Riesen-Zander
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
Gericht entschied:
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
Eltern auf Barrikaden
Neue Ganztagsschule sorgt für Wirbel in Oberwart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf