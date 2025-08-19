„Leider absehbar“: Party-Exzesse im Jugendhäfen

Eine offizielle Bestätigung seitens des Justizministeriums, trotz eingeleiteten Prüfverfahrens, gibt es dazu aber noch nicht. Fakt ist jedoch, dass es zu Schlägereien zwischen – von der Anstaltsleitung als „Störer“ bezeichneten – fünf Insassen kam. Die Exzesse sollen jetzt mit diesen Maßnahmen gestoppt werden: verstärkte Polizeikontrollen, Fenstersperren in den Hafträumen, ein höherer Zaun zum Areal, um Partytreffen zu verhindern. Und: Insassen mit „lautem Organ“, die gerne aus dem Fenster rufen, werden Richtung Innenhof verlegt.