Red Bull Salzburg

Nene weg! Schröder: „Wollen Offensivspieler holen“

Salzburg
19.08.2025 20:00
Nach 88 Spielen für Salzburg ist Schluss für Dorgeles Nene.
Nach 88 Spielen für Salzburg ist Schluss für Dorgeles Nene.(Bild: Tröster Andreas)

Der Transfer ist offiziell: Dorgeles Nene verlässt den FC Red Bull Salzburg, um beim türkischen Spitzenklub Fenerbahce anzuheuern. Der Malier beschert dem österreichischen Vizemeister eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Euro, die mit Boni noch ansteigen kann. Die Bullen wollen nun auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv werden.

0 Kommentare

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, die „Krone“ hatte bereits mehrfach berichtet – nun ist es endgültig fix: Dorgeles Nene kehrt dem FC Red Bull Salzburg nach viereinhalb Jahren den Rücken.

Der Malier, der in der Vorsaison torgefährlichster Spieler der Bullen war, unterzeichnet einen Fünfjahresvertrag bei Fenerbahce und kickt ab sofort in der Süper Lig.

Konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen: Jacob Rasmussen.
Red Bull Salzburg
Ein Saisonstart mit Licht und Schatten
19.08.2025

Dorgeles Nene für Salzburg: 88 Spiele, 22 Tore
Nene kam im Jänner 2021 vom Guidars FC in die Mozartstadt, tat sich aber anfangs schwer. Nach einem Jahr bei Liefering wurde er an die SV Ried verliehen, später auch an den belgischen Klub KVC Westerlo. Dort wusste der Flügelspieler zu glänzen, ehe er im Sommer 2023 zurück an die Salzach kam.

Sein Durchbruch gelang ihm in der abgelaufenen Spielzeit. Insgesamt lief Nene 88 Mal für die Bullen auf, dabei gelangen ihm 22 Treffer und 15 Assists.

Hartberg gegen Red Bull Salzburg – die Highlights
18.08.2025

Die Klub-Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder sind nun gefordert, bis zum Ende des Transferfensters am 5. September noch einmal nachzulegen.

„Durch den Wechsel ergibt sich für uns nunmehr die Situation, dass wir nochmals am Transfermarkt tätig werden und einen weiteren Offensivspieler holen wollen“, erklärte der Deutsche.

Salzburg

