Nene weg! Schröder: „Wollen Offensivspieler holen“

Dorgeles Nene für Salzburg: 88 Spiele, 22 Tore

Nene kam im Jänner 2021 vom Guidars FC in die Mozartstadt, tat sich aber anfangs schwer. Nach einem Jahr bei Liefering wurde er an die SV Ried verliehen, später auch an den belgischen Klub KVC Westerlo. Dort wusste der Flügelspieler zu glänzen, ehe er im Sommer 2023 zurück an die Salzach kam.