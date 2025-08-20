Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachbarschaftsstreit

Eisvogel ergriff wegen Heckenschere die Flucht

Niederösterreich
20.08.2025 05:45
Dem flinken Eisvogel (Symbolbild) wurde buchstäblich der Ast abgesägt, auf dem er saß.
Dem flinken Eisvogel (Symbolbild) wurde buchstäblich der Ast abgesägt, auf dem er saß.(Bild: Harry Schindler – stock.adobe.com)

Schnipp schnapp  – wurden einem Eisvogel im Bezirk Bruck an der Leitha zwar nicht die Flügel, aber sehr wohl die grünen Äste, die ihm als Rastplatz dienten, gestutzt. Nach dem radikalen Heckenschnitt tobt jetzt ein Nachbarschaftsstreit zwischen den Gartenbesitzern.

0 Kommentare

Es war ein ruhiger Sommermorgen im niederösterreichischen Ebergassing – bis die Heckenschere zuschlug! Roland P., stolzer Besitzer eines Gartens im Ortsteil Wienerherberg mit stattlichen Thujen, musste fassungslos zusehen, wie sein Nachbar – angeblich ohne jede Vorwarnung – Hand an die Hecken legte. „Ich bin seit Jahren der Hüter meiner Thujen“, stöhnt der Hobbybiologe. „Und dann kommt jemand vorbei und verstümmelt sie einfach!“

Radikaler Schnitt, Vogel weg
Die Folgen sind nicht nur optisch erschütternd: Die einst üppigen Heckenbäume – seit gut 30 Jahren Teil eines ökologischen Gefüges, boten sie nebst anderem Getier auch einem kleinen, blauen Stammgast, dem Eisvogel, Zuflucht. Seit dem radikalen Schnitt ist der flinke Vogel aber verschwunden.

„Er war wie ein kleiner Freund in meinem Garten und ist immer wie ein blitzblauer Pfeil durchs Dickicht geschwirrt. Jetzt ist er weg. Ich hoffe, er findet ein neues Zuhause, wo nicht gleich zur Heckenschere oder zur Motorsäge gegriffen wird“, so P. traurig.

Die vom Nachbarn gestutzte Hecke
Die vom Nachbarn gestutzte Hecke(Bild: zVg/PR)

Experte klärt Rechtsfrage
Tatsächlich ist der „Heckenschütze“ im Recht. Denn das knorrige Dunkelgrün warf Schatten weit in dessen Garten hinein. „Wir sprechen hier von Überhangsrecht. Äste, aber auch Wurzeln eines Nachbarbaumes dürfen entfernt werden. Darin ist leider nicht zu rütteln“, erläutert Umweltjurist und Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner. Ob Eisvogel-freundlicher gestutzt werden hätte können, bleibe dahingestellt.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
205.501 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
181.467 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
146.713 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3107 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf