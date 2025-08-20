Eisvogel ergriff wegen Heckenschere die Flucht

Experte klärt Rechtsfrage

Tatsächlich ist der „Heckenschütze“ im Recht. Denn das knorrige Dunkelgrün warf Schatten weit in dessen Garten hinein. „Wir sprechen hier von Überhangsrecht. Äste, aber auch Wurzeln eines Nachbarbaumes dürfen entfernt werden. Darin ist leider nicht zu rütteln“, erläutert Umweltjurist und Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner. Ob Eisvogel-freundlicher gestutzt werden hätte können, bleibe dahingestellt.