Eisvogel ergriff wegen Heckenschere die Flucht

Schnipp schnapp – wurden einem Eisvogel im Bezirk Bruck an der Leitha zwar nicht die Flügel, aber sehr wohl die grünen Äste, die ihm als Rastplatz dienten, gestutzt. Nach dem radikalen Heckenschnitt tobt jetzt ein Nachbarschaftsstreit zwischen den Gartenbesitzern.
Es war ein ruhiger Sommermorgen im niederösterreichischen Ebergassing – bis die Heckenschere zuschlug! Roland P., stolzer Besitzer eines Gartens im Ortsteil Wienerherberg mit stattlichen Thujen, musste fassungslos zusehen, wie sein Nachbar – angeblich ohne jede Vorwarnung – Hand an die Hecken legte. „Ich bin seit Jahren der Hüter meiner Thujen“, stöhnt der Hobbybiologe. „Und dann kommt jemand vorbei und verstümmelt sie einfach!“
Radikaler Schnitt, Vogel weg
Die Folgen sind nicht nur optisch erschütternd: Die einst üppigen Heckenbäume – seit gut 30 Jahren Teil eines ökologischen Gefüges, boten sie nebst anderem Getier auch einem kleinen, blauen Stammgast, dem Eisvogel, Zuflucht. Seit dem radikalen Schnitt ist der flinke Vogel aber verschwunden.
„Er war wie ein kleiner Freund in meinem Garten und ist immer wie ein blitzblauer Pfeil durchs Dickicht geschwirrt. Jetzt ist er weg. Ich hoffe, er findet ein neues Zuhause, wo nicht gleich zur Heckenschere oder zur Motorsäge gegriffen wird“, so P. traurig.
Experte klärt Rechtsfrage
Tatsächlich ist der „Heckenschütze“ im Recht. Denn das knorrige Dunkelgrün warf Schatten weit in dessen Garten hinein. „Wir sprechen hier von Überhangsrecht. Äste, aber auch Wurzeln eines Nachbarbaumes dürfen entfernt werden. Darin ist leider nicht zu rütteln“, erläutert Umweltjurist und Umweltdachverbands-Ehrenpräsident Dr. Gerhard Heilingbrunner. Ob Eisvogel-freundlicher gestutzt werden hätte können, bleibe dahingestellt.
