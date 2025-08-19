Pleite für Arnautovic-Klub Roter Stern in CL-Quali

Roter Sterns Trainer Vladan Milojevic hatte bereits am Vortag durchblicken lassen, dass Arnautovic fehlen wird. Der 36-Jährige bestritt zwar das Mannschaftstraining, er befinde sich aber weiter in der Aufbauphase, wie Milojevic anmerkte. Arnautovic war vor einem Monat nach Belgrad gewechselt. Für seinen Neo-Club hat er bisher zwei Einsätze über insgesamt eine halbe Stunde in der Champions-League-Qualifikation bestritten. In der Meisterschaft kam er noch nicht zum Zug.