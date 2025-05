Alter Brauch lebt wieder auf und schützt vor Feuer

Ein Uraltbrauch wird jedes Jahr am Vorabend des Heiligen Florian lebendig: Im Süden von Kärnten wird die Tradition des Florianisingens intensiv betrieben. So machten sich etwa die Sänger in der Fassbindergemeinde St. Margareten im Rosental am Samstag auf den Weg in die umliegenden Häuser. Das Florianilied in beiden Sprachen – deutsch und slowenisch – soll laut Legende Haus und Hof vor Feuer schützen. Mit im Gepäck: die Figur des Heiligen Florian.