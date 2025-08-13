30 Karat! So viel kostet Ronaldos Verlobungsring

10 Millionen Dollar

Und tatsächlich, dieser Verlobungsring ist ein echter Hingucker. Der englische „Mirror“ ließ ihn vom Schmuckexperten Maxwell Stone bewerten und die Expertise ist unfassbar. Denn der Ring besteche durch einen ovalen Diamanten von etwa 30 Karat. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verlobungsring kommt auf etwa 1 Karat. Dazu kommt: Der Stein wird von zwei großen Seitendiamanten eingerahmt und sitzt auf einem Platinring – ein besonders edles und zugleich sehr seltenes Material.