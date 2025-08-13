30 Karat! So viel kostet Ronaldos Verlobungsring

Cristiano Ronaldo und seine Georgina haben sich verlobt – und das mit einem riesigen Diamantring. Kostenpunkt: Knapp neun Millionen Euro.
„Dieser Diamant ist so groß wie der Mount Everest“, schreibt ein User unter dem Instagram-Post von Georgina und Ronaldo, mit welchem die beiden ihre Verlobung öffentlich gemacht hatten.
10 Millionen Dollar
Und tatsächlich, dieser Verlobungsring ist ein echter Hingucker. Der englische „Mirror“ ließ ihn vom Schmuckexperten Maxwell Stone bewerten und die Expertise ist unfassbar. Denn der Ring besteche durch einen ovalen Diamanten von etwa 30 Karat. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verlobungsring kommt auf etwa 1 Karat. Dazu kommt: Der Stein wird von zwei großen Seitendiamanten eingerahmt und sitzt auf einem Platinring – ein besonders edles und zugleich sehr seltenes Material.
Stone schätzt den Wert des Rings auf rund 10 Millionen Dollar – also umgerechnet knapp neun Millionen Euro.
Im Gucci-Store kennengelernt
„CR7“ und das spanisch-argentinische Model haben sich Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid kennengelernt, in dem sie damals gearbeitet hat. Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder groß, von denen zwei ihre leiblichen sind.
