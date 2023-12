Tesla Model 3: „Highland“ wirklich ein Highlight?

Auch Fernlicht bzw. Lichthupe und Scheibenwischer wären per Lenkstockhebel besser bedienbar. Abgesehen davon, dass das Bedienkonzept der Wischer grundsätzlich misslungen ist. Am Lenkrad kann man nur ein Einmalwischen sowie die Wischwaschfunktion (mit Wasser aus dem Wischerarm!) auslösen. Die Scheibenwischerstufen muss man dann am Display anwählen. Tesla geht davon aus, dass man eh immer die Automatikfunktion verwendet und daher keine Sorgen hat - doch weit gefehlt: Die Wischautomatik ist wahrscheinlich mit die schlechteste am Markt. Meist wird entweder unnötig hektisch für ein paar Tropfen gewischt, oder man fährt ewig mit undurchsichtig nass geregneter Scheibe, ohne dass der Tesla reagiert.