„Rodung fachlich total daneben, rechtlich okay“

Ein Rodungsstopp ist aus rechtlicher Sicht wohl kaum möglich: „Die Artenschutzverordnung greift nicht. Dafür müsste es sich um Busch- und Gehölzgruppen in der freien Natur handeln. Beim Toscanapark handelt es sich rechtlich aber um Waldflächen – also zieht primär das Forstrecht, und dafür gilt eine noch aufrechte Rodungsbewilligung und eine aufrechte Naturschutzbewilligung, in der es, soweit mir bekannt ist, keinerlei zeitliche Einschränkungen zur Rodung gibt.“