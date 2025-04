Zur Brutzeit der Vögel wird Wald für Hotel gerodet

Hohe Wogen am Traunsee in Gmunden. Im Toscanapark werden im rund 6000 Quadratmeter großen Auwald Bäume gefällt, um damit Parkplätze für ein Hotel zu schaffen. Kritiker zweifeln an der Hotelerrichtung. Da der Rodungsbescheid nur bis Ende Mai gültig ist, ortet Grünen-Landesrat Kaineder schalen Beigeschmack.