Sono Giorgia, sono  italiana

Klein und zierlich – verglichen mit dem in die Jahre gekommenen Riesen Donald Trump und seinem nicht minder hochgewachsenen Vize JD Vance -, weilte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni unmittelbar vor Ostern in Washington, um im Weißen Haus zwischen den Europäern und den Amerikanern in Sachen Strafzölle zu vermitteln. Und auch wenn es da längst noch keine Lösung gibt, war die Charmeoffensive der Italienerin doch offensichtlich ein Erfolg – zumindest für sie selbst.