Für neue Legenden braucht Rapid kein Wunder

Flutlicht, ein restlos ausverkauftes Weststadion, dazu ein 1:0-Polster vom Hinspiel in Stockholm – alles ist in Hütteldorf heute für eine magische Europacup-Nacht angerichtet! Rapid will zum vierten Mal (nach 1961, 1985 und 1996) in der Klub-Geschichte in ein internationales Halbfinale einziehen.