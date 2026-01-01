Base-Jumper (29) stürzte im Trentino in den Tod

Ein Arzt konnte jedoch nur noch den Tod des Base-Jumpers feststellen, die Leiche des Slowenen wurde geborgen. In der Gegend, die wegen der starken Winde bei Extremsportlerinnen und Extremsportlern beliebt ist, ereignen sich immer wieder tödliche Stürze. Base-Jumping ist das Fallschirmspringen von festen Objekten. Eine Sonderform ist das Abspringen von Objekten mit Flügelanzügen, sogenannten Wingsuits.