Gegen Wand geprallt
Base-Jumper (29) stürzte im Trentino in den Tod
Am Donnerstag ist ein slowenischer Base-Jumper im italienischen Trentino in den Tod gestürzt. Der 29-Jährige prallte kurz nach dem Sprung gegen eine steile Wand und blieb mit seinem Schirm an zwei Sträuchern hängen.
Zeuginnen und Zeugen setzten daraufhin den Notruf ab. Die Trentiner Bergrettung rückte zu dem Gebiet auf dem Berg Cima Capi zwischen dem Ledrotal und dem Gardasee aus. Nachdem sie den Schirm aus der Luft lokalisiert hatten, ließen sich die Retterinnen und Retter 60 Meter höher an einer sicheren Stelle mit einem Seil ab.
Ein Arzt konnte jedoch nur noch den Tod des Base-Jumpers feststellen, die Leiche des Slowenen wurde geborgen. In der Gegend, die wegen der starken Winde bei Extremsportlerinnen und Extremsportlern beliebt ist, ereignen sich immer wieder tödliche Stürze. Base-Jumping ist das Fallschirmspringen von festen Objekten. Eine Sonderform ist das Abspringen von Objekten mit Flügelanzügen, sogenannten Wingsuits.
