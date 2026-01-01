Kickl kündigt „erstes Patriotenradio“ an

„Dieser Sender wird Österreichs erstes Patriotenradio: ein eigener Sender für all jene, die Österreich im Herzen tragen – vollgepackt mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache, wie wir sie aus den Systemmedien kennen (...)“, sagte Kickl. Er wünsche allen Hörerinnen und Hörern „schon jetzt viel Vergnügen“. Das Internetradio soll online sowie über eine App zu empfangen sein. Nachrichten werden laut FPÖ zur vollen Stunde gesendet, die Journale morgens, mittags und abends. Angekündigt wurden am Donnerstag außerdem „live moderierte Sendestrecken in der Früh, zu Mittag und am späten Nachmittag“.