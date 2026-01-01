Schweizer Pensionisten bekommen Weihnachtsgeld

Die Schweizer Regierung hatte den Vorstoß hingegen abgelehnt und vor den Kosten gewarnt. Der Staat zahlt maximal 2520 Franken (umgerechnet 2705,60 Euro monatlich) an Pensionistinnen und Pensionisten aus, die genaue Höhe hängt von der Einzahlung ab. Allerdings haben die meisten Pensionistinnen und Pensionisten in der Schweiz noch eine zweite Säule, nämlich ein persönliches Rentenkonto, auf das sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen.