Schweizer Pensionisten bekommen Weihnachtsgeld

Pensionistinnen und Pensionisten in der Schweiz werden ab Dezember 2026 eine Art Weihnachtsgeld erhalten. Der Gewerkschaftsbund hatte erfolgreich Unterschriften für eine Volksabstimmung gesammelt, in der sich 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür aussprachen.
Die Schweizer Regierung hatte den Vorstoß hingegen abgelehnt und vor den Kosten gewarnt. Der Staat zahlt maximal 2520 Franken (umgerechnet 2705,60 Euro monatlich) an Pensionistinnen und Pensionisten aus, die genaue Höhe hängt von der Einzahlung ab. Allerdings haben die meisten Pensionistinnen und Pensionisten in der Schweiz noch eine zweite Säule, nämlich ein persönliches Rentenkonto, auf das sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen.
Das neu eingeführte 13. Gehalt soll im Dezember 2026 ausgezahlt werden. Das staatliche Pensionseinkommen erhöht sich damit um 8,3 Prozent auf einen Schlag. Um die Mehrausgaben zu decken, hat die Regierung bereits eine Erhöhung der Mehrwertsteuer vorgeschlagen, und zwar von 8,1 auf 8,8 Prozent. Die endgültige Entscheidung muss das Parlament treffen.
