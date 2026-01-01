2026 wird zum Schicksalsjahr für die Koalition

Budgetsanierung als Treibstoff der Regierung

Dass sich auch mit Vernunft und nicht nur mit Emotionen Politik machen lässt, zeigt Finanzminister Markus Marterbauer vor. Obwohl er es ist, der die bitteren Pillen des Sparpakets an die Bevölkerung verteilt, erfreut er sich großer Beliebtheit. Ob sich damit Wahlen gewinnen ließen, steht auf einem anderen Blatt. Der unaufgeregte, sachliche Kurs des Ökonomen kommt jedenfalls gut an und sollte beibehalten werden, denn die Budgetsanierung ist der Treibstoff der Regierung. Sie trieb sie bis jetzt buchstäblich dazu an, auch schmerzhafte Schnitte zu machen.